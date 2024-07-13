  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Kazanırsam zaten AK Parti’ye geçeceğim” diyorlardı! Erdoğan hepsinin yüzüne kapıyı kapattı

Akaryakıt fiyatlarını patlatacak karar! Araç sahipleri 'inşallah karardan geri dönerler' demeye başladı

Türk Boğazlarını devre dışı bırakmayı planlıyorlardı! Türkiye’ye 1059 zırhlı araç siparişi verdiler

Engellilere 'otomobilde ÖTV muafiyeti ile ilgili resmi açıklama geldi! İlan ettiler

Türkiye'den gönderilen biberlerde tespit edildi! Tamı tamına 45 kat fazla... Hemen iade ettiler

Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen depremzede kalmayacak

Türkiye Petrolleri resmen satıldı! Yeni sahibinden ilk açıklama geldi

Husiler katil İsrail destekçilerini affetmiyor! Bir gemiyi daha hedef aldılar

Almanya Başbakanı Scholz uzun menzilli füze kararını destekledi

Abdulbaki el Hüseyni Hazretleri (k.s.) dualarla yad edildi!
Yerel Bisiklet yolu uyarısı yapan çocuğa tokat atan şahıs tutuklandı
Yerel

Bisiklet yolu uyarısı yapan çocuğa tokat atan şahıs tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 10:15:00 - 2024-07-13 10:18:30

İstanbul Emirgan sahilinde arkadaşıyla bisiklet kullanan 15 yaşındaki çocuğu, bisiklet yolunda yürüdüğü için uyarması sebebiyle tokatlayan şahıs tutuklandı.

Sarıyer Emirgan Sahili’nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, A.Ç. (15) arkadaşı ile Emirgan sahilden Baltalimanı istikametine bisiklet yolunda seyir halindeyken yaya olan bir vatandaşı yollarından gittiği için uyarmıştı. Uyarı üzerine şahısla, ikinci çocuk arasında tartışma çıkmıştı.

Saldırgan şahıs tutuklandı

Tartışmanın ardından şahıs A.C.’yi yumruklayarak darp etmişti. Yaşananlar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken olay anı çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Öte yandan A.C.’nin şikayeti üzerine saldırgan Adem A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve “kasten yaralama” ile “tehdit-hakaret” suçlarından adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Eşim ve çocuklar ağlamaya başladı, korkmuşlardı”

Şahsın ifadesinde, “Ben gölgeden yürüyordum, bisiklet yoluna yakın yürüdüğümün farkında değildim. Yanımdan iki bisikletli geçti, çok yakın geçtiler, daha sonra içlerinden biri ‘burası bisiklet yolu kenardan yürüsene lan’ diye bana seslendi. Ben de kendisine ‘az kenardan geçsen zaten yolundan gideceksin’ dedim. O da ‘polisi arayacağım, burada bekle’ dedi. Ben de bekleyeceğimi söyledim, o sırada eşim ve çocuklar ağlamaya başladı, korkmuşlardı. Bu şahıslar ‘biz Sarıyer’de oturuyoruz sen göreceksin’ diyerek küfür, tehdit ve hakarette bulundu. Ben de onun üzerine, gitmeleri için normal bir şekilde tokat attım ve çocuk motosikletin üstüne düştü. Daha sonra eşime çocuklarım çok korktukları için oradan geçen bir taksiye binip eve gittim” dediği öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abudllah

Bu kendini kabadayı sanan köpeklere hoşgörü gösterilmez. Öldürün bu itleri.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23