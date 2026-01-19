Bisiklet tutkusu cezaevinde bitti! 17 yaşındaki hırsızın itirafı şaşırttı!

  • İSTANBUL
Adana'da farklı tarihlerde meydana gelen bisiklet hırsızlıkları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, güvenlik kameralarını inceleyerek 17 yaşındaki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Adana’da farklı tarihlerde 4 bisiklet çalan 17 yaşındaki şahıs yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin, "Bisikletleri görünce dayanamıyorum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde 4 farklı bisiklet çalınması ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bisikletlerin çalındığı noktada güvenlik kamera incelemesi yapan polis, şüphelinin yabancı uyruklu A.M. (17) olduğunu tespit etti. A.M., saklandığı evde yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise çaldıkları bisikletler bulunamadı. Emniyetteki ifadesinde kendini savunan A.M.'nin, "Bisikletlere ilgim var, gördüğümde dayanamayıp çalıyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

