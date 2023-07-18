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Ekonomi Bisiklet tutkunları bu habere kahrolacak! Dev şirket iflas etti
Ekonomi

Bisiklet tutkunları bu habere kahrolacak! Dev şirket iflas etti

Yeniakit Publisher
2023-07-18 22:37:00 -
Bisiklet tutkunları bu habere kahrolacak! Dev şirket iflas etti

Hollanda merkezli elektrikli bisiklet markası VanMoof, küresel ekonomik krizden nasibini alarak iflas etti.

Bloomberght'de yer alan habere göre, Hollanda merkezli elektrikli bisiklet markası VanMoof iflasını açıkladı. Bir zamanlar dünyanın en çok finanse edilen elektrikli bisiklet şirketi olmakla tanınan marka, yoğun rekabet ortamında satışların erimesi ve faturaları ödeyemez hale gelmesiyle iflas ettiğini duyurdu.

VanMoof tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Amsterdam mahkemesi, Hollandalı VanMoof Global Holding BV, VanMoof BV ve VanMoof Global Support BV tüzel kişiliklerinin ödeme işlemlerinin askıya alınmasını geri çekti ve her bir kuruluşun iflas ettiğini açıkladı. İki yönetici kayyum olarak atandı ve VanMoof'daki durumu ve yeniden başlatma olasılığını değerlendirmeye devam ediyor. Bu, VanMoof'un faaliyetlerine devam edebilmesi için üçüncü bir tarafa bir varlık satışını gerektirmekte.

Şirketten yapılan bir diğer açıklamada "Elektrikli bisikletler için uygulamamızı ve sunucularımızı çevrimiçi tutmayı ve gelecek için devam eden hizmetleri güvence altına almayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte, tüm onarım çalışmalarının ve parçaların teslimatının şu anda durdurulduğunu ve Hollanda'daki mağazalardaki tamir edilmiş ve tamir edilmemiş elektrikli bisikletlerin sonunda sürücülerin alması için hazır hale getirileceğini doğrulamaktayız. VanMoof varlıkları ve operasyonları satılırsa elbette işler değişecektir.” ifadelerine yer verildi.

VanMoof en son yeni geliştirdiği S5 ve A5 elektrikli bisiklet modelleriyle gündeme gelmişti. Spesifik olarak şehir içi kullanıma odaklanan ve bir süspansiyon sistemi taşımayan modeller, ortak olarak 250W gücünde bir elektrik motoru üzerine kurulu olup ekonomi modunda 150 km. menzile kadar gidebiliyor.
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