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Gündem Bisiklet parkurunda bisiklet süren çocuğa saldırdı: "Bir daha buraya gelmeyeceksin" tehdidi
Gündem

Bisiklet parkurunda bisiklet süren çocuğa saldırdı: "Bir daha buraya gelmeyeceksin" tehdidi

Yeniakit Publisher
2024-07-16 12:11:00 -

Arnavutköy'de bulunan bir parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet süren bir çocuk ilginç bir tepkiyle karşılaştı. Çocuğa, bir aile rahatsız olduğunu belirterek çocuğa saldırıp "bir daha buraya gelmeyeceksin" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Vadipark'ta gerçekleşti.

İddiaya göre akşam saatlerinde parktaki bisiklet parkuruna giderek bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk aynı parkta bulunan bir ailenin tepkisiyle karşılaştı.

Bir kişi önce gelerek çocuğun parkurda bisiklet sürmesine tepki gösterdi daha sonra ona saldırarak "bir daha buraya gelmeyeceksin" diye tepki gösterdi.

O anlar bisiklet süren çocuğun kask kamerası tarafından böyle görüntülendi.

 
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