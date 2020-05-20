  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstündekiler nasıl seyahat edecek? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri

65 yaş üstü memleketlerine gidebilir mi? | 65 yaş üstü köylerine gidebilir mi?

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?
için kalan
Aktüel

Bisiklet hırsızlığına tutuklama

Samsun’da bisiklet hırsızlığından gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:21:41 -
Bisiklet hırsızlığına tutuklama

Samsun’da bisiklet hırsızlığından gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli, mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Kazımkarabekir Mahallesi ile Fevziçakmak Mahallesi’nde 2 ayrı bisiklet hırsızlığına karıştığı iddia edilen K.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen K.K., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. K.K., mahkemece her iki hırsızlık olayıyla ilgili ayrı ayrı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı