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Bisiklet: 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı

- Organizasyonda büyük erkeklerde Eyyüp Durgun, büyük kadınlarda ise Ezgi Bayram birinci oldu

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:38
Bisiklet: 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı


RİZE (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı yapıldı.

Çayeli Bisiklet Kulübü ev sahipliğinde, Çayeli ilçesinde organize edilen yarışlara 15 ilden 160 sporcu katıldı. Yarış, Rize Karadeniz Sahil Yolu ile Pazar ilçesindeki güzergahta gerçekleştirildi.

Yarışta, büyük erkeklerde Eyyüp Durgun, büyük kadınlarda Ezgi Bayram, yıldız kızlarda Hatice Yılmaz, yıldız erkeklerde ise Ramazan Yılmaz birinciliği elde etti.

Rize Valisi Kemal Çeber, Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin de izlediği etkinlikte dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Büyükbakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Çayeli artık bisiklet ilçesi oldu. Biz bu organizasyonları devam ettireceğiz. İlçemizin tanıtımı ve sporun yaygınlaşması açısından bu yarışları uluslararası boyutlara taşıyacağız." dedi.

Çayeli Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Kemal Arıcı ise bu yıl yarışın üçüncüsünü düzenlediklerini anımsatarak, "Bundan sonra da bu yarışlar devam edecek. İlerleyen yıllarda mutlaka uluslararası standartlarda olacak." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:38
  1. 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı
  2. bisiklet
  3. Çayeli Bisiklet Kulübü
  4. Erol Büyükbakırcı
  5. Eyyüp Durgun
  6. Ezgi Bayram
  7. Türkiye Bisiklet Federasyonu

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