Biruni Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar müracaatlarını 08.01.2022 tarihinden itibaren 22.01.2022 tarihine kadar yapabilecek. Müracaat edecek öğretim üyesi adaylarının aşağıdaki evrakları hazırlamaları gerekiyor.

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi Ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Lisans / Y.lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (atanmaya Hak Kazanılması Halinde, İlgili Belgelerin Noter Onaylı Nüshaları

Teslim Edilmelidir)

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (varsa), Yurt Dışından Alınan Diploma Var İse, Üniversitelerarası Kurulca Onaylanan Denklik Belgesi

(noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (altı) Takım Dosya (6 Cd Olarak), Doçent Ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (dört) Takım

Dosya (4 Cd Olarak)

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği Yök Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar İçin Zorunlu Olup Diğer Programlar İçin Varsa)

*Akademik Personel Aydınlatma Metni

*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

*Başvurular, Belirtilen Süreler İçerisinde, Online Olarak Üniversitemiz Web Sayfasında Yer Alan Https://ikakademik.biruni.edu.tr Linkinden Kabul Edilecektir.

*Eksik Belge İle Yapılan, Süresi İçinde Yapılmayan Veya İmzasız Gönderilen Başvurular Dikkate Alınmayacaktır.

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