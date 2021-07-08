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Siyaset

Birlikte istifa ettiler! CHP'li ilçe yönetimi düştü!

CHP Maltepe ilçe başkanı ve yönetimi, 9 yönetim kurulunun istifası ile düştü. CHP'li İlçe başkanlığına kayyım atandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 12:21:00 -
Birlikte istifa ettiler! CHP'li ilçe yönetimi düştü!

Ümraniye, Tuzla ve Sultanbeyli'den sonra CHP Maltepe'de de başkan ve yönetim düştü. Mevcut yönetim ve Belediye Başkanı ile anlaşmazlıklar yaşayan Maltepe İlçe örgütünde 9 ilçe yöneticisinin istifa etmesi sonucunda başkan ve yönetim düştü.

CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nda yönetim kurulu üyelerinin istifası ile birlikte CHP, Maltepe ilçe yönetimine seçim sürecine kadar Eser Şenay'ı kayyum olarak atadı.

CHP Maltepe İlçe Başkanlığına CHP İstanbul Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden sorumlu il başkan yardımcısı Eser Şenay kayyum olarak atandı. Şenay, 45 gün içerisinde CHP İlçe Başkanlığı'nı seçime götürecek. CHP Maltepe İlçe Başkanığı düşürülmesi için imza veren isimler arasında Ufuk Barış, Seda Karaman, Göksu Nak, Deniz Berk Sayar, Cihan Köse, Cumhur Yılmaz, Melih Archpmutlu, Alican Demirtaş ve Olcay yılmaz yer aldı.

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Yorumlar

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akit çok güzel muhteşem bir müjde devamını isteriz böyle müjdelerin
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