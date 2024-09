Birlikte içilmemesi gereken vitaminler! Demir emilimini engelliyor, B12'yi azaltıyor! Vitamin takviyeleri

B12 vitaminiyle birlikte C vitamini almanın vücuda hiçbir faydası olmadığını biliyor muydunuz? Ya da bakır ve çinko takviyelerini birlikte alırsanız, yine de bakır eksikliğiniz olur mu? Doktorların önerdiği vitamin takviyelerini kullanmak vücudunuz için sağlıklı olabilir. Ancak vitamin takviyelerini alırken bazı kurallara dikkat etmeniz gerekir. Çünkü bazı vitaminleri birlikte kullanmak vücudunuz için olan faydalarını azaltabiliyor.

Hangi vitamin ve mineralleri birlikte almamanız gerektiğini bilmek, sağlıklı kalmak için önemlidir. Kalsiyum ve demir veya çinko ve bakır gibi kombinasyonlar emilimi engelleyebilir.

Daha iyi besin dengesi sağlamak için, takviye alımını gün boyunca dağıtın ve temel besinleri uygun miktarlarda almak için çeşitli bir diyete odaklanın.

Yoğun iş hayatı, dengeli bir yemek hazırlamak için zaman eksikliği, radyasyona aşırı maruz kalma, doğaya maruz kalmama, vücuda yeterli vitamin ve mineral vermemek veya bu temel besinleri daha hızlı tüketmek anlamına geliyor. İşte vitamin ve mineral takviyelerinin ortaya çıktığı yer burası.

Genellikle bir doktora danışmayız ve takviyeleri kendimize reçete ederiz. Takviyelerin kullanımı nedeniyle yaşamı tehdit eden bir durumun ortaya çıkması nadir olsa da sıfır değildir. Birçok kişi, belirli vitamin ve minerallerin reaksiyona girerek vücut üzerinde daha kötü bir etkiye sahip olduğunun farkında değildir.

Bazı besinler, genel sağlığı etkileyen şekillerde diğer besinlerin emilimi, etkisi veya bulunabilirliği ile etkileşime girebilir.

Bu nedenle hangi vitamin ve minerallerin birbirleriyle etkileşime girme potansiyeline sahip olduğunu bilmek önemlidir.

KALSİYUM VE DEMİR BİRKLİKTE ALINMAMALI

Kalsiyum, bağırsakta demir emilimini engelleyerek hem olmayan demirin emilimini engeller. Yüksek kalsiyum alımı, bitki bazlı demir kaynaklarının emilimini azaltarak demir biyoyararlanımını azaltır ve bu da sonuçta tamamen bitki bazlı diyetler uygulayan bireylerde demir eksikliğine yol açabilir.

Bu etkiyi en aza indirmek için kalsiyum ve demir takviyeleri farklı zamanlarda alınmalıdır. Bu nedenle, sabah demir takviyesi alıyorsanız, kalsiyum takviyesini günün ilerleyen saatlerinde alın.

C VİTAMİNİ VE B12 VİTAMİNİ

C vitamini, gastrointestinal sistemdeki B12 vitamininin stabilitesini etkileyebilir. Aşırı yüksek C vitamini alımları, gastrointestinal sistemde B12 vitamininin potansiyel olarak bozulmasıyla ilişkilendirilmiştir, ancak bu genellikle diyet ortalama bir vitamin alımı içeriyorsa meydana gelen bir şey değildir.

Bununla birlikte, yüksek dozda C vitamini, özellikle vitamin eksikliği teşhisi konmuş kişilerde B12 vitamini emilimini engelleyebilir. Yüksek dozda C vitamini alınırsa, B12 vitamini izlenmelidir.

ÇİNKO VE BAKIR VİTAMİNLERİNİ BİRLİKTE TÜKETMEYİN

Çinko ve bakır bağırsakta emilim için rekabet eder. Yüksek alım seviyeleri bakır emilimini engelleyerek potansiyel olarak bakır eksikliğine yol açabilir. Bu özellikle uzun süre yüksek doz çinko takviyesi alan kişiler için geçerlidir.

Düzenli olarak çinko takviyesi alıyorsanız, diyetinizi veya takviyenizi bu minerale uyacak şekilde dengeleyin. Denge için genel öneri çinko ile bakırın 10:1 oranında olmasıdır.

KALSİYUM VE MAGNEZYUM BİRLİKTE REKABET EDER

Kalsiyum ve magnezyum özellikle yüksek dozlarda olmak üzere esas olarak gastrointestinal sistemde emilim için rekabet edebilir. Her ikisi de kemik mineralizasyonu ve çeşitli fizyolojik işlevler için gerekli olduğu kadar, birinin yüksek alımı diğerinin emilimini engelleyebilir. Genel bir kural, takviye alımını dengelemek veya her iki minerali de uygun oranlarda içeren yiyecekleri tüketmektir.

Yağda çözünen ve suda çözünen vitaminleri birlikte tüketmeyin

D vitamini gibi yağda çözünen vitaminler, B12 vitamini gibi suda çözünen vitaminlerle birlikte tüketilmemelidir, çünkü D vitamininin gıdaya ihtiyacı vardır.