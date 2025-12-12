  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

İmamoğlu cephesinde şok rakamlar! Dilek İmamoğlu’nun danışmanına aylık 340 bin TL maaş

Yeni asgari ücret için masada hangi rakamlar var? 2026 asgari ücret zam oranı kaç olacak? Komisyon ilk kez bir araya geliyor

Başkan Erdoğan: Barış ancak adaletle mümkün

Netanyahu'dan yalan üstüne yalan! İsrail kasabı çocukları katlettiğini yalanladı

Osmanlı'nın önemli isimlerindendi: İsrail İzzet el Kassam'ın kabrine saldırdı!

Artık her şeyi açık açık konuşuyorlar! Küresel haydut Venezuela petrolüne ne olacağını ilan etti

Galatasaray’da bahis depremi! Gözaltına alınabilirler!

FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı

Maduro'yu göndermek istiyordu! Petro'dan Trump'a özel davet
Yaşam Gaziantep’te seyir halindeki otomobil yandı: Vatandaşlar büyük felaketi önledi
Yaşam

Gaziantep’te seyir halindeki otomobil yandı: Vatandaşlar büyük felaketi önledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gaziantep'te seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayan bir otomobilde yangın çıktı. Aracını kenara çekmeyi başaran sürücü dışarı atlarken, yangını fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların yangın tüpleriyle yaptıkları hızlı müdahale, alevlerin büyümesini engelledi. İtfaiye ekiplerinin gelerek tamamen söndürdüğü olayda yaralanan olmazken, araçta ciddi maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle paniğe yol açtı. İddialara göre, aniden dumanlar ve ardından alevler yükselmeye başlayan aracı fark eden sürücü, hızla yol kenarına park ederek kendisini araçtan dışarı attı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar ve sonrasında alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek kendisini dışarı attı. Yangını gören vatandaşlar ise hemen yardıma koşarak yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek büyümesini önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını tamamen söndürdü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!
Malatya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Yerel

Malatya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?
Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Gündem

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?
Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Gündem

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi
Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi

Gündem

Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi

Kaza anı kamerada! Geri giden kamyonet dehşet saçtı
Kaza anı kamerada! Geri giden kamyonet dehşet saçtı

Yaşam

Kaza anı kamerada! Geri giden kamyonet dehşet saçtı

Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!
Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!

Yaşam

Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!

Muhalefet partisi kazan kaldırdı! Yunanistan siyasetinde İsrail çatlağı
Muhalefet partisi kazan kaldırdı! Yunanistan siyasetinde İsrail çatlağı

Dünya

Muhalefet partisi kazan kaldırdı! Yunanistan siyasetinde İsrail çatlağı

Muhalefet partisi kazan kaldırdı! Yunanistan siyasetinde İsrail çatlağı
Muhalefet partisi kazan kaldırdı! Yunanistan siyasetinde İsrail çatlağı

Dünya

Muhalefet partisi kazan kaldırdı! Yunanistan siyasetinde İsrail çatlağı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Korkunç kaza kamerada
Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Korkunç kaza kamerada

Yerel

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Korkunç kaza kamerada

Korkunç kaza böyle görüntülendi: 3 kişi hayatını kaybetti!
Korkunç kaza böyle görüntülendi: 3 kişi hayatını kaybetti!

Yerel

Korkunç kaza böyle görüntülendi: 3 kişi hayatını kaybetti!

{relation id:1969698 slug:'malatyada-katliam-gibi-kaza-cok-sayida-olu-var'}

{relation id:1969698 slug:'malatyada-katliam-gibi-kaza-cok-sayida-olu-var'}

{relation id:1970127 slug:'korkunc-kaza-boyle-goruntulendi-3-kisi-hayatini-kaybetti'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23