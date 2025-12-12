Gaziantep’te seyir halindeki otomobil yandı: Vatandaşlar büyük felaketi önledi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle paniğe yol açtı. İddialara göre, aniden dumanlar ve ardından alevler yükselmeye başlayan aracı fark eden sürücü, hızla yol kenarına park ederek kendisini araçtan dışarı attı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar ve sonrasında alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek kendisini dışarı attı. Yangını gören vatandaşlar ise hemen yardıma koşarak yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek büyümesini önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını tamamen söndürdü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı.

