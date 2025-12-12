Artık her şeyi açık açık konuşuyorlar! Küresel haydut Venezuela petrolüne ne olacağını ilan etti
Beyaz Saray sözcüsü, Venezuela açıklarında el konulan petrol tankerinin ABD limanına çekildiğini duyurarak, tankerdeki petrole de el koyma niyetlerinin bulunduğunu açıkladı.
Beyaz Saray sözcüsü, Venezuela açıklarında el konulan petrol tankerinin ABD limanına çekildiğini duyurarak, tankerdeki petrole de el koyma niyetlerinin bulunduğunu duyurdu. ABD’nin bu adımı “güvenlik gerekçesi” olarak savunmasına karşın, başka bir ülke benzer bir operasyon gerçekleştirse “korsanlık” olarak nitelendiriyor.
Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı yorumları yapılırken, Washington yönetiminin bu tutumu küresel ölçekte ciddi rahatsızlık oluşturdu.
Ne olmuştu!
Yıllar önce Irak'ta milyonlarca insanı öldürerek Iraklıların altınlarını çalan ABD, aynı strateji ile Venezuela'nın petrolüne çökmeye başladı. ABD, petrolüyle ün salmış Venezuela'nın İran'dan petrol taşıdığını iddia ederek gemilerine el koydu.
