Galatasaray’da bahis depremi! Gözaltına alınabilirler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında gözaltındaki bazı futbolcuların telefon incelemelerinde ulaşılan yeni veriler üzerine Galatasaray’ın iki önemli ismi Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında da inceleme başlattı.

Soruşturma, Türk futbolunda şok etkisi yaptı ve gözler şimdi Galatasaray cephesinin vereceği yanıta çevrildi.

SORUŞTURMA KAPSAMI GENİŞLEDİ

Savcılık, tutuklu bulunan futbolcuların dijital materyallerinde yapılan ilk teknik incelemelerde bazı iletişim kayıtlarına ve para hareketlerine ulaştı. Bu bulguların ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile Abdülkerim Bardakçı’nın da dosyaya dahil edilmesine karar verildi.

G.SARAY’DA ENDİŞE VE BEKLENTİ

Barış Alper ve Abdülkerim, bu sezon sarı-kırmızılı takımın en kritik isimleri arasında yer alırken, iki oyuncu hakkında başlatılan inceleme kulüp içinde büyük merak uyandırdı. Galatasaray yönetiminin süreci yakından takip ettiği, resmi açıklamanın ise soruşturmanın seyrine göre yapılacağı öğrenildi.

FUTBOL DÜNYASINDA ŞOK ETKİSİ

Türk futbolunda uzun yıllardır devam eden “bahis ve şike” tartışmaları, yürütülen yeni operasyonlarla yeniden gündeme taşınırken, soruşturmaya iki milli oyuncunun adının dahil edilmesi spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde daha fazla isme ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu oldu.