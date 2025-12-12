  • İSTANBUL
Gündem FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı
Gündem

FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı

FETÖ'nün manevi oğlu Eyüp Can Sağlık ile evlenen ve “örgüte gelin olan” Elif Şafak, her fırsatta Türkiye’yi İngiltere’ye şikayet ediyordu. İngiltere kendisini Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atadı.

The Guardian’ın haberine göre, İngiltere’nin Kraliyet Edebiyat Derneği, uzun süredir Türkiye’ye yönelik çıkışlarıyla gündemde olan Elif Şafak’ı başkanlığa getirdi. Örgüt bağlantılarına yönelik tartışmaların odağındaki Şafak’ın bu göreve atanması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Şafak’ın İngiltere’de böylesine prestijli bir konuma taşınması dikkat çekti.

 

Shafak, Guardian'a verdiği demeçte, "Beni topluca yeni başkan olarak seçtiklerinde çok duygulandım ve onur duydum" dedi.

“Benim için ‘arkadaşlık’ kelimesi sadece böylesine olağanüstü değere ve tarihe sahip bir kuruluşa katılmak anlamına gelmiyor. Kelimenin ikinci anlamına da odaklanmak istiyorum. Arkadaşlık, dayanışma, birliktelik. Bunu çok önemli buluyorum çünkü giderek daha çalkantılı ve sert bir dünyada yaşıyoruz ve sanat alanında çalışan birçok kişi kendini çok yalnız hissediyor.” Yazarların, kütüphanecilerin ve hayatlarını “edebiyat sevgisine” adamış diğerlerinin karşılaştığı ‘çok fazla zorluk’ var” İfadelerini kullandı.

