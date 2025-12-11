İSBİKE bisikletleri İBB Meclisi’ni karıştırdı! Bisikletler çöpe atılmıştı

İBB Meclisi’nde Aralık ayı 3’üncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. AK Parti Esenler Meclis Üyesi Abdullah Aksu’nun geçtiğimiz günlerde İSBİKE bisikletlerinin çöpe atılması ile ilgili konuştu. Bunun üzerine İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan konuşmalara karşılık verdi. Mecliste diğer üyelerinde söz hakkı almak istemesi üzerine yaşanan gerginlik üzerine başkan tarafından ara verildi.

Kürsüde konuşma yapan AK Parti Esenler Meclis Üyesi Abdullah Aksu, "2018 ve 2019 yıllarında mükemmel bir şekilde işleyen sistem 2019’dan sonra gerilemeye başlıyor. 2020, 2021, 2022 yıllarında yönetim zafiyetinden dolayı her yıl yüzlerce bisiklet çöpe gidiyor. 2023 yılına gelindiğinde koskoca İBB pes ediyor. 2023’te bir açıklama yapıyorlar. ‘Biz bisikletleri toplamaya karar verdik. Bisikletlerin bakım onarımı yaptıktan sonra tekrar İstanbul’un hizmetine sunacağız’ diyorlar. 2 buçuk senede bisikletlerin tamir ve bakımını yapamıyorlar. 3 bin adet aldıkları bisikletleri, bin 100 taneye düşürüyorlar. Onları da geçtiğimiz günlerde milletin gözünün içine baka baka Kartal’daki depolarda ezdiler, hurdaya çıkardılar" dedi.

Aksu, CHP sözcüsünün söylediklerine ve bisikletlerle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşıma da tepki gösterdi. Bisikletlerin tekinin 30 bin TL’ye alınmadığını söyleyen Aksu, "Siyaset yapacağız diye insanları yanıltmaya gerek yok. Belediyeye bisiklet sistemi kurmak bisikletçiler çarşısından bisiklet almaya benzemiyormuş. 5-6 yılda bu işi buraya nasıl getirdiniz?

İstanbul’un kaynakları ile alınan ve CHP yönetimi ile çöp edilen binlerce bisikletin sorumluları hakkında lütfen gerekeni yapın. Bu konuda kurum içi idari soruşturma dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemleri bence başlatmalısınız" diye konuştu.