Şara'dan Suriyelilere müjde! Resmen kaldırıldı

Suriye'de 2024 ile öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamları affedildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, 2024 ve öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamlarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırıldığını duyurdu.

Ayrıca, mükelleflerin vergilerini 31 Mart 2026'ya kadar ödemeleri halinde tamamından, 1 Nisan–30 Haziran 2026 tarihlerinde ödemeleri halinde ise yarısı oranında faiz ve ceza affından yararlanacağı belirtildi.