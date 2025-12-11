  • İSTANBUL
Şara'dan Suriyelilere müjde! Resmen kaldırıldı
Dünya

Şara'dan Suriyelilere müjde! Resmen kaldırıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Şara'dan Suriyelilere müjde! Resmen kaldırıldı

Suriye'de 2024 ve öncesi vergiler için cezalar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırıldı.

Suriye'de 2024 ile öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamları affedildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, 2024 ve öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamlarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırıldığını duyurdu.

Ayrıca, mükelleflerin vergilerini 31 Mart 2026'ya kadar ödemeleri halinde tamamından, 1 Nisan–30 Haziran 2026 tarihlerinde ödemeleri halinde ise yarısı oranında faiz ve ceza affından yararlanacağı belirtildi.

 

