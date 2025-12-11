Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi. Faizler yüzde 39,5'tan 38 seviyesine geriledi.
Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), aralık ayı politika faizi kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekti.
Merkez Bankası ekim ayı toplantısında faizi 100 baz puan indirerek yüzde 40,50'den yüzde 39,50'ye çekmişti.
AYRINTILAR GELİYOR...