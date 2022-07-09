Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü, kılık değiştirip kaçarken yakalandı!

Trabzon’un Of ilçesinde, arkadaşını aralarında çıkan tartışmada öldüren şahıs, kılık değiştirerek kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sulaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantada çalışan Yusuf E. ile arkadaşı Müslüm Cengiz birlikte kaldıkları evde alkol aldı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın büyümesiyle Yusuf E., Müslüm Cengiz’i bıçakla yaraladı. Yusuf E. olay yerinden kaçarken, tartışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Müslüm Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Cengiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kılık değiştirip kaçmaya çalışırken yakalandı

İş arkadaşını bıçakla öldürerek olay yerinden kaçan Yusuf E.’nin yakalanması için Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdikten 14 gün sonra bir evden çaldığı kıyafetlerle kılık değiştirerek kaçmaya çalışan şahıs, Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.