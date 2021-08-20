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Gündem Birlik olup Kandil’i başlarına yıkacağız!
Gündem

Birlik olup Kandil’i başlarına yıkacağız!

Diyarbakır annelerinin PKK’ya karşı başlattığı eylemden sonuç aldığını gören Vanlı ve Muşlu anneler, bulundukları şehirlerde de evlatlarını kaçıran PKK’ya karşı eylem başlatmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 10:51:00 -
Birlik olup Kandil’i başlarına yıkacağız!

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Bebek katili terör örgütü PKK ve onun uzantısı HDP’ye karşı birlik, beraberlik vurgusu yapan Diyarbakır anneleri, önümüzdeki günlerde Van ve Muş’ta eylem yapan anneleri ziyaret ederek, HDP/PKK’ya karşı tepkilerini dile getirecekler.

‘Ortak sesle ‘kahrolsun PKK’ diyelim’

Yedi yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yapan anne Fatma Akkuş, “Terör örgütü PKK yıllarca bu bölgede buradaki insanlara zulüm yaptı. Evlatlarını kaçırdı. Biz 3 Eylül 2019’da bir mücadele başlattık ve bu mücadelenin yavaş yavaş sonuçlarını alıyoruz. PKK’nın mağdur ettiği, evlatlarını kaçırdığı tüm aileleri buraya davet ettik. Kimi geldi, kimi gelemedi. Bazıları ise bulundukları şehirlerde PKK’ya ses yükseltti. Şimdi biz de ortak bir sesle ‘Kahrolsun PKK’ diyeceğiz. Onlara desteğimiz tamdır. En yakın zamanda da onları ziyaret edeceğiz inşallah. Evlatlarımızı almadan bir yere gitmeyeceğiz. Aylardır sürdürdüğümüz evlat nöbeti sayesinde onlarca anne evladına kavuştu. PKK bizi tehdit etti vazgeçmedik. Asla da evlatlarımızı almadan buradan ayrılmayacağız” şeklinde konuştu.  

‘Destek ziyaretinde bulunacağız’

Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın da, “Van ve Muş’ta eylem yapan aileleri ziyaret ederek, tek bir ses olup HDP’ye de PKK’ya da lanet okuyacağız. Birliğimizi, dirliğimizi görecekler. Mücadelemizi tüm anneler evlatlarına kavuşana kadar sürdüreceğiz. Beraber olup Kandil’i başlarına yıkacağız. Sadece kendi çocuklarımız için mücadele vermiyoruz. Tüm Türkiye’nin çocukları için burada mücadele veriyoruz. En kısa zamanda Muş’taki ve Ağrı’daki annelere destek ziyaretinde bulunacağız. Ağrı ve Muş’ta HDP kapısına gidip çocuklarımızı isteyeceğiz. HDP’ye sesleniyoruz, bizi yıldıramayacaksınız. Sonuna kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
Yeni Akit Gazetesi

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