Birleşmiş Milletler'in Şara kararına Türkiye'den jet hızında tepki

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili yaptırım listesinden çıkaran kararı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, 2799 (2025) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı hakkında bir açıklama yaparak şunları dedi:

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geride kalan dönemin mevcut Suriye Yönetimi ve halkı üzerindeki olumsuz mirasının giderilmesine, bu çerçevede, yaptırımların tamamen kaldırılmasına, Suriye’nin uluslararası topluma entegrasyonunun ve ülkede sürdürülebilir istikrar ve kalkınmanın sağlanmasının önünün açılmasına yönelik bu ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceğiz."

bu kadar yardım edin Cıa ajanına

yarın biz sırtımızdan vurur demeye kalmadı suriyede amerikan üssü vermeye karar verdileri ::)) suriyede üsler 1* türkiye 2 iran 3 israil 4 rusya birde sdg haricinde amerikaya verildi tamam

Vay vay

Niye acaba...ŞARAYI bu kadar seviyorlar...
