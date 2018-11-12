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Birleşmiş Milletler'den Yemen'de "Kıtlık Riski" Uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Yemen'deki kıtlık riskinin "çok ciddi olduğu" uyarısında bulundu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:58
Birleşmiş Milletler'den Yemen'de "Kıtlık Riski" Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki kıtlık riskinin "çok ciddi olduğu" uyarısında bulundu.

Guterres, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, iç savaşın devam ettiği Yemen'deki insani krize dikkati çekti.

Genel Sekreter Guterres, "Yemen'deki kıtlık riski çok ciddi" uyarısı yaparak, savaşa son verilmesi ve gerçek bir siyasi diyalog başlatılması gerektiğini söyledi

BM'ye göre, dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya.

"Gazze'de gerginliğin artması savaşa neden olur"

İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları ile artan gerginliğe de dikkati çeken Guterres, gerginliğin tırmanmasının "yeni bir savaşa" neden olabileceği uyarısında bulundu.

Guterres, "olağanüstü bir trajedi" yaşanmaması için gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:58
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Antonio Guterres
  3. Gazze Şeridi
  4. Sekreter
  5. İsrail
  6. Yemen
  7. Gazze
  8. Paris
  9. BM

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