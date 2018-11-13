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Birleşmiş Milletler'den Yemen'de ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen'de çatışan tüm taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

13 Kasım 2018 Salı 21:09
Birleşmiş Milletler'den Yemen'de ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, iç savaşın devam ettiği ve dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de tüm taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Lowcock, yazılı bir açıklamayla Yemen'de taraflara itidal çağrısı yaptı. Tarafların uluslararası insani hukukun yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Lowcock, ülkeye insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde ve çevresinde ateşkese ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 21:09
  1. Yemen
  2. Husiler
  3. Suudi Arabistan

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