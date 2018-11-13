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Birleşmiş Milletler'den İsrail ve Filistin'e Gazze çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'den İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik açıklama geldi.

13 Kasım 2018 Salı 08:40
Birleşmiş Milletler'den İsrail ve Filistin'e Gazze çağrısı

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in Gazze'deki son gelişmeleri yakından takip ettiğini ve tüm taraflara maksimum itidal göstermesi çağrısı yaptığını belirtti.

Haq, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un da sükunet sağlanması için Mısır ve ilgili tüm taraflarla yakından çalıştığını aktardı.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya, Filistinli gruplar da İsrail'in saldırılarına roketle karşılık vermeye devam ediyor.

İsrail ordusu dün akşamdan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 300'den fazla roket atıldığını, bu roketlerden büyük bir kısmının boş arazilere düştüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu dün akşamdan bu yana Gazze'de Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'ten fazla hedefin vurulduğunu belirtmişti. Bu saldırılarda 3 Filistinli şehit olmuş, 9 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'den İsrail tarafına atılan roketler nedeniyle de biri ağır olmak üzere 29 İsrailli yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:40
  1. bm

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