0553 313 94 23
impression

Birleşmiş Milletler'den Arabistan'a 258 tavsiye!

BM İnsan Hakları Konseyi, aralarında Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili devam eden soruşturmanın "eksiksiz, güvenilir, şeffaf ve hızlı" bir şekilde yürütülmesi de dahil Suudi Arabistan'a 258 tavsiyede bulundu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:09
Birleşmiş Milletler'den Arabistan'a 258 tavsiye!

BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubu'nun 31. Oturumu'nda, Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri mercek altına alındı.

5 Kasım'da başlayan ve 16 Kasım'da sona erecek EPİM Çalışma Grubu'nun 31. Oturumu'nun bugün yayımlanan raporunda Suudi Arabistan'a 258 tavsiyede bulunuldu.

47 üyeli konseyden çeşitli ülkelerin bulunduğu tavsiyeler arasında Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi ön plana çıktı.

Kanada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili devam eden soruşturmanın "eksiksiz, güvenilir, şeffaf ve hızlı" bir şekilde yürütülmesi, Hırvatistan ise soruşturmanın Türk makamlarıyla işbirliği içinde yürütülmesi ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi tavsiyesinde bulundu.

İzlanda, Cemal Kaşıkçı soruşturmasına uluslararası uzmanların da dahil edilmesi çağrısında bulunurken, diğer ülkeler de Suudi Arabistan'ı Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm bilgileri açıklamaya davet etti.

Raporda, ayrıca Suudi Arabistan'a ülkedeki kadın mahkumların serbest bırakılması, "Katar'a uygulanan tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin derhal kaldırılması" ve Yemen'deki sivillere yönelik saldırıların acilen sona erdirilmesi gibi tavsiyelerde bulunuldu.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın, İnsan Hakları Konseyi'nin raporundaki 258 maddeden oluşan tavsiyeleri incelemesi ve konseyin önümüzdeki yıl yapılacak 40. oturumun bitmeden cevaplaması gerekiyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:09
  1. bm
  2. suudi arabistan
  3. bm insan hakları konseyi
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. epim
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sapkının avukatından mahkemede skandal savunma: Müvekkilim eşcinsel, polisi tehdit edemez
    1. Sapkının avukatından mahkemede skandal..
    2. Suyu ılık içen kabız olmuyor
    3. Doğal salisilik asit
    4. Erdoğan, Fransa'ya gitmeden kudurdular!
    5. Macron’u bıçaklamayı planlamışlar
    6. Yok artık Neymar! Sözleşmesini duyan..
    7. Türkiye-Ukrayna maçının biletleri..
    8. Hepsi avuç içinde
    9. "Drift" yapan magandayı pişman ettiren..
    10. 'Kimsenin bilmediği ve tanımadığı..
    11. Zulmün Adı: 6284 Geber Daha İyi
    12. Kayserispor'da Başkan Erol Bedir,..
    13. Doğru sümkürmeyi öğretmek gerekiyor
    14. İranlı Akademisyen Habibi: Amerika..
    15. Birleşmiş Milletler'den Arabistan'a..
    16. Harran rektörü ve sonrası
    17. Bakan Cahit Turan'dan Wikipedia..
    18. Saadet Partisi'nden Kadir Topbaş..
    19. Tevhîd ve rubûbiyyet sırrı
    20. 'Böyle devam ederse son 20-30 yıl..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti