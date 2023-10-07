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Gündem Birleşmiş Milletler'de yüzlerine vurmuştu! Erdoğan’ın İsrail sözleri yeniden gündem
Gündem

Birleşmiş Milletler'de yüzlerine vurmuştu! Erdoğan’ın İsrail sözleri yeniden gündem

Yeniakit Publisher
2023-10-07 13:11:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasında Filistin davasını cesur sözlerle dünya gündemine taşıması Filistin'de memnuniyetle karşılanmıştı, o sözleri tekrar gündem oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Filistin davasını bir kez daha cesur sözlerle dünya gündemine taşıması Kassam Tugaylarının İsrail’e saldırısı sonrası tekrar gündem oldu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmadaki Filistin'e ilişkin tarihi ve cesur sözleri dolayısıyla teşekkür etti.

Heniyye, Cumhurbaşkanı'na hitaben yayımladığı açık mektubunda, Erdoğan'ın BM'de dünya liderlerine "1947'den günümüze Filistin topraklarını yansıtan haritayı" göstererek yaptığı tarihi konuşmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. 

İşte o sosyal medyada çok paylaşılan Erdoğan videosu…

Erdoğan, mevcut İsrail yönetiminin, bu cinayetlerinin yanı sıra Gazze'deki insanlık dışı abluka, yasa dışı yerleşim faaliyetleri, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılar gibi eylemleriyle de uluslararası hukukun ötesinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına aldığını söylemişti.

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