Birleşmiş Milletler merkezinde Gazze gerçeği! İşgalci İsrail'in soykırımı ve yıkımı dünyaya haykırıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezinde, işgalci İsrail'in Gazze'de yol açtığı ağır yıkımı ve Filistin halkının direnişini gözler önüne seren çarpıcı bir sergi açıldı.
Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Günü vesilesiyle düzenlenen sergide konuşan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması ve insanlığa karşı suç işleyen katillerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.
GAZZE'DEKİ SOYKIRIM VE YIKIM BM MERKEZİNDE SERGİLENİYOR
BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılmasına İlişkin Komitesi, Filistin'in BM Daimi Temsilciliği ve Filistin Müzesi ev sahipliğinde hazırlanan sergi, BM ana ziyaretçi girişindeki alanda ziyarete açıldı. İşgal altındaki Gazze'de yıkıntılar arasında hayatta kalmaya çalışan insanların dramına dikkat çeken sergide, şehrin harabeye dönmüş halini gösteren büyük ölçekli fotoğraf yaklaşık 10 metrelik bir duvarda tek parça halinde yer aldı. Fotoğrafın önündeki dijital ekranda ise Gazzeli mazlumların günlük yaşamından çarpıcı kesitler paylaşıldı.
İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN HESABI SORULMALI
Açılışta katılımcılara seslenen Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, serginin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına uygulanan trajediyi ve soykırımı tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunu ifade etti. Gazze'de işlenen insanlık suçlarının derhal sona erdirilmesi ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi çağrısında bulunan Mansur, açılışa katılan BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, CEIRPP Başkanı Coly Seck ve çok sayıda BM Daimi Temsilcisine sergiyi gezdirdi. Gazze'deki dramı dünya kamuoyunun gündeminde tutmayı amaçlayan serginin 5 Ocak 2027 tarihine kadar açık kalacağı bildirildi.