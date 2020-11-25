Birleşmiş Milletler: Endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak'taki ekonomik durumun endişe verici olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Plasschaert, "Irak ekonomisindeki yüzde 10'luk küçülme sonrası gidişat endişe verici." ifadelerini kullandı.

Irak'ta ekonominin düzelmesi için reform beklediklerini kaydeden Plasschaert, ekonomik sorunların aşılmasına yönelik hükümet, parlamento ve siyasi taraflar arasında yapılacak bir anlaşmanın etkili ve önemli olacağını belirtti.

Plasscheart ayrıca Irak'ta siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, bitmeyen güvenlik sorunları ve sağlık altyapısındaki eksikliklerin hükümetin görevini yapmasını engellediğini söyledi.

Ekonomik sorunların yaşandığı Irak'ta hükümet iki aydır geciken memur maaşlarının ödenmesi amacı ile 12 Kasım'da Meclise bir borçlanma yasası sunmuştu. Mali Açık ve Borçlanma Yasası, Mecliste Kürt milletvekillerinin boykotuna karşı Şii ve Sünni vekillerin oylarıyla kabul edilmişti. ​​​​​​​

