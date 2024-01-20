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Dünya Birleşik Krallık'ın flaş sözleri! 2 adet mayın avlama gemileri çarpıştı: Sebep olanlara ateş püskürdü! İddialı çıkış
Dünya

Birleşik Krallık'ın flaş sözleri! 2 adet mayın avlama gemileri çarpıştı: Sebep olanlara ateş püskürdü! İddialı çıkış

Yeniakit Publisher
2024-01-20 20:07:00 - 2024-01-20 20:10:00
Birleşik Krallık'ın flaş sözleri! 2 adet mayın avlama gemileri çarpıştı: Sebep olanlara ateş püskürdü! İddialı çıkış

Birleşik Krallık konuya ilişkin açıklamada bulundu: Ukrayna'yı deniz kuvvetleri alanında desteklemek üzere 2 adet Sandown sınıfı mayın avlama gemisi tedariki gerçekleştirdi ama devleti adeta kızdırdılar...

Kraliyet Donanması’na bağlı HMS Chiddingfold gemisinin HMS Bangor ile çarpıştığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. UK Defence Journal tarafından yapılan habere göre yaralanma veya kayıp olduğuna dair bir açıklama henüz yapılmadı. HMS Chiddingfold, Kraliyet Donanması’nda İkinci Mayın Karşı Tedbir Filosunu (MCM2) oluşturan 8 adet Hunt sınıfı mayın avlama gemisinden biridir. HMS Bangor ise Kraliyet Donanması’ndaki 7 adet Sandown sınıfı mayın avlama gemisinden biridir.

HMS Chiddingfold gibi mayın avlama gemileri, mayın avcılığı ve kıyı devriyelerinde başarılı olmak, denizleri korumak ve deniz güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu küçük ama etkili gemiler, varlıklarını deniz mayınları tehdidinden gizlemek için camla güçlendirilmiş plastik gövdelere sahiptir. Sonarları ile 1.000 metreye kadar futbol topu büyüklüğündeki bir nesneyi tespit edip sınıflandırabilme yeteneğine sahip olan gemiler, diğer gemilerin güzergahlarını mayınlardan temizlemeye ve daha büyük gemilerin güvenli geçişine olanak tanımaktadır.

Birleşik Krallık’tan Ukrayna’ya mayın avlama gemisi tedariki

Navy Recognition tarafından yapılan habere göre Birleşik Krallık, Norveç ile işbirliği içinde yeni bir Denizcilik Yetenekleri Koalisyonuna liderlik etmeye hazırlanıyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken Birleşik Krallık, Ukrayna’yı desteklemek üzere yeni sistem tedariklerine devam ediyor. Bu bağlamda Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps, iki adet Kraliyet Donanması Sandown sınıfı mayın avcı gemisinin Ukrayna Donanması’na devredildiğini doğrulamıştı.

Ancak bu teslimat, savaş zamanında boğazlardan geçişe ilişkin uluslararası bir anlaşmayı ihlal edeceği gerekçesiyle Türkiye tarafından engellenmişti. Konu ile ilgili olarak İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonunu derhal “savaş” olarak sınıflandırdı ve Boğazlar Rejimine İlişkin Montrö Sözleşmesinin 19. maddesi uyarınca Boğazları savaşan tarafların (Rusya ve Ukrayna) savaş gemilerine kapattı. Montrö Sözleşmesi’ni 1936’dan bu yana tarafsız ve titizlikle uygulayan Türkiye, Karadeniz’de gerilimin tırmanmasını önlemek için bu savaş boyunca da sarsılmaz kararlılığını ve ilkeli duruşunu sürdürüyor. İngiltere’nin Ukrayna’ya bağışladığı mayın arama gemilerinin savaş devam ettiği sürece Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişine izin verilmeyeceği ilgili müttefiklerimize gerektiği gibi bildirildi.”
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