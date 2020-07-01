Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Slater'dan Brexit ve Türkiye değerlendirmesi:

İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK - Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı Judith Slater, AB'den çıkışlarının Türkiye'nin stratejik değerine verdikleri önemi etkilemeyeceğini belirterek, "Türkiye ile olan ikili stratejik ilişkimiz, Birleşik Krallık için son derece büyük bir önem taşımaya devam edecek." dedi.

Judith Slater, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin bu yılın sonundan önce bir serbest ticaret anlaşması yürürlüğe koyarak mümkün olduğunca sorunsuz bir geçiş sağlamak konusunda son derece istekli olduğunu söyledi.



Birleşik Krallık ve Türkiye ikili ticaret çalışma grubu 8'inci toplantısının 25 Haziran'da yapıldığını, toplantıda çok iyi bir ilerleme kaydettiklerini ifade eden Slater, bu yıl bir düzenleme yapabilmek konusunda her iki tarafta çok yüksek düzeyde bir istek olduğunu, yaz boyunca başka görüşmelerin de planlandığını aktardı.



Çalışma grubunun oturumları sırasında yetkililer arasında verimli görüşmeler de yapıldığını anlatan Slater, "Türkiye'nin AB ile sahip olduğu benzersiz Gümrük Birliği konumu, gelecekteki ticari ilişkilerimizin bir kısmının Birleşik Krallık'ın AB ile yapacağı anlaşmadan etkileneceği anlamına geliyor. 31 Aralık'ta bitecek olan geçiş döneminin sonunda güçlü ticari ilişkimizin devam etmesini sağlamak için Türkiye ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.



Slater, Birleşik Krallık hükümetinin, Türkiye ile ticari ilişkilere çok büyük önem verdiğini ifade ederek, ikili ticaretin 2008'den bu yana yüzde 65 büyüme göstererek 2019 sonu itibarıyla 18,9 milyar sterlin seviyesine ulaştığını, Birleşik Krallık'ın, Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı ve en büyük üçüncü doğrudan yabancı yatırım ortağı olduğunu söyledi.



Devamlılığı sağlayacak bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasının, iki ülkenin gelecekteki ticaretini kolaylaştıracağını belirten Slater, "İkili ticaret ve yatırımı teşvik etmeye devam ediyoruz. Firmalarımızın karşılaştığı mevcut piyasa erişim engellerini ele alıp üçüncü ülkelerde gerçekleştirilecek projelerde iş birliği yapmak konusunda da istekliyiz." dedi.





- "Ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz"







Judith Slater, AB'den ayrıldıklarını ancak Avrupa'ya sırtlarını dönmediklerini, Avrupa ülkeleri ile her iki tarafın da yararına olacak şekilde, verimli ve yakın ilişkiler kurup geliştirmeye devam edeceklerini aktardı.

AB'den çıkışlarının Türkiye'nin stratejik değerine verdikleri önemi etkilemeyeceğine belirten Slater, Türkiye ile olan ikili stratejik ilişkilerinin Birleşik Krallık için son derece büyük bir önem taşımaya devam edeceğini söyledi.



Ortaklıklarını güçlendirmek, her iki ülkenin de refah ve güvende olmasını sağlamak istediklerini ifade eden Slater, şunları kaydetti:

"Bu da bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için pek çok farklı konuda birlikte çalışmamızı, halklarımız arasındaki iletişimi ve kültürel bağlarımızı artırmamızı, ikili ticaret ve yatırım hacmimizi geliştirmemizi gerektiriyor. Türkiye ile G20, Avrupa Konseyi ve NATO gibi lider örgütlerdeki ortaklığımızın ise bu süreçte çok daha büyük bir önem kazanacağını tahmin ediyoruz."





- "Türk firmaları, Birleşik Krallık'ta yatırım yapma konusunda çok istekli"







Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Slater, Birleşik Krallık'ın, yabacı yatırım için son derece cazip bir ülke olduğunu, böyle olmaya da devam edeceğini belirterek, Birleşik Krallık'ın geçen yıl Almanya ve Fransa'nın aldığı toplam doğrudan yabancı yatırımdan daha fazlasını aldığını söyledi.

Slater, United Biscuits firmasının Yıldız Holding tarafından satın alınması gibi büyük Türk firmalarının Birleşik Krallık'ta yatırımları olduğunu hatırlatarak, mali sektörde Türk yatırımlarının gerçekleştiğini, özellikle teknoloji sektöründe girişimci Türk firmaları ve yeni kurulmuş şirketlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını aktardı.



Türk firmalarının Birleşik Krallık'ta yatırım yapma konusunda çok istekli olduğunu ifade eden Slater, şunları kaydetti:



"Dolayısıyla bu alanın geleceğini oldukça olumlu görüyoruz. Ama tabii 'bu kadarı yeter' demiyoruz. Birleşik Krallık'ın olduğu yerde durmaya devam etmeyeceğini, aksine yatırımcılar için tam bir mıknatıs olmaya devam edebilmek adına elinden gelen her şeyi yapmayı sürdüreceğini de biliyoruz. Teknoloji kilit bir sektör... Başbakan Boris Johnson'un görüşü de bu yönde."





