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Dünya Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni lideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni lideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde hayatını kaybeden Al Nahyan'ın yerine yeni lider seçildi. Ülkedeki yüksek konsey, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı yeni devlet başkanı olarak belirledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 13:51:00 -
Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni lideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, dün hayatını kaybetti.

Al Nahyan'ın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Al Nahyan'ın vefatının ardından ülkenin yeni lideri belli oldu.

BAE'nin yeni lideri

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, Muhammed bin Zayid’i devlet başkanı olarak belirledi.

Dubai Emiri'nin açıklaması

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, "Bugün, Yüksek Konsey, kardeşim Al Nahyan'ı devlet başkanı olarak seçti. Kendisini tebrik ederim." açıklamasında bulundu.

Al Maktum, mesajında ayrıca, 61 yaşındaki Al Nahyan'a bağlılığını ifade etti.

BAE basını: Yabancı liderlerin ziyareti bekleniyor

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, "BAE'deki gücün yumuşak geçişi, kurumsal çalışmanın gücünü ve gelişmiş yönetişim ve istikrar standartlarını yansıtıyor." dedi.

Abu Dabi merkezli The National gazetesi, önümüzdeki günlerde yabancı diplomat ve liderlerin yeni devlet başkanını ziyaret etmelerinin beklendiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacağını söylemişti.

 

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