Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni lideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde hayatını kaybeden Al Nahyan'ın yerine yeni lider seçildi. Ülkedeki yüksek konsey, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı yeni devlet başkanı olarak belirledi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, dün hayatını kaybetti.
Al Nahyan'ın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Al Nahyan'ın vefatının ardından ülkenin yeni lideri belli oldu.
BAE'nin yeni lideri
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, Muhammed bin Zayid’i devlet başkanı olarak belirledi.
Dubai Emiri'nin açıklaması
Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, "Bugün, Yüksek Konsey, kardeşim Al Nahyan'ı devlet başkanı olarak seçti. Kendisini tebrik ederim." açıklamasında bulundu.
Al Maktum, mesajında ayrıca, 61 yaşındaki Al Nahyan'a bağlılığını ifade etti.
BAE basını: Yabancı liderlerin ziyareti bekleniyor
BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, "BAE'deki gücün yumuşak geçişi, kurumsal çalışmanın gücünü ve gelişmiş yönetişim ve istikrar standartlarını yansıtıyor." dedi.
Abu Dabi merkezli The National gazetesi, önümüzdeki günlerde yabancı diplomat ve liderlerin yeni devlet başkanını ziyaret etmelerinin beklendiğini yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacağını söylemişti.