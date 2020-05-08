  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen vatandaşlar öğrenci yurduna yerleştirildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sinop’a gelen 193 yolcu Sinop Mahmut Kefevi Kız Yurdu’na getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 21:38:33 -
Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen vatandaşlar öğrenci yurduna yerleştirildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sinop’a gelen 193 yolcu Sinop Mahmut Kefevi Kız Yurdu’na getirildi.



Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını üzerine uçakla Samsun’a gelen yolcular, Samsun’dan da Sinop’a 12 otobüsle taşındı. Yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu’na getirildi. Bu alanda polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yolcular, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacak.



Yurtta, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek verecek. Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.


Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı