Birleşik Arap Emirlikleri'nden depremzedelere 217 uçak yardım malzemesi...
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi gönderdi.
BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, BAE Kızılayı Başkanı Şeyh Hamdan bin Zayid'in talimatıyla 37 bin 500 gıda kolisi taşıyan bir geminin, Suriye'nin Lazkiye limanına ulaştığı ifade edildi.
Gıda kolilerinin, Suriye Kızılayı ile koordineli bir şekilde depremden zarar gören bölgelere ulaştırılacağı bilgisi verildi.
BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla toplamda 7 bin 27 ton insani yardım ulaştırdı. (İLKHA)
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