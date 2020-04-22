  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

2020-04-22 17:26:42 -
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Dubai'den aldığı yolcularla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde çıkarılan af kapsamında serbest bırakılan H.T. ve K.A. da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) vasıtasıyla bu uçakla Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra aprondan otobüslere bindirildi.

Yolcuların, otobüslerle karantinaya alınacakları Bolu'daki yurda gönderileceği öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı