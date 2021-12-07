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Dünya Birleşik Arap Emirlikleri'nde hafta sonu tatili değişti
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde hafta sonu tatili değişti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet memurlarının hafta sonu tatili resmen değişti. Buna göre Arap ülkesinde tatil, Cuma öğleden sonra başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 12:57:00 -
Birleşik Arap Emirlikleri'nde hafta sonu tatili değişti

Cuma günü öğleden sonra başlayacak hafta sonu tatili, Cumartesi ve Pazar'ı kapsıyor. Yeni düzenleme 1 Ocak 2022'den itibaren hayata geçecek.

Şimdiye kadar hafta sonu tatili Cuma ve Cumartesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde, radikal değişiklik dünyaya duyuruldu.

Buna göre, hafta sonu günleri değişti. Cuma günü öğleden sonra başlayacak hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günlerini de kapsayacak. Hafta içi 4,5 gün olarak kalırken, hafta sonu tatili ise 2,5 gün olacak.

Resim haber ajansı, yeni düzenlemenin 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacağını aktardı.

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