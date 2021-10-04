Birleşik Arap Emirlikleri yola geliyor!

Münübe YILMAZ

Bir dönem hemen her gün Türkiye karşıtı açıklamalara imza atan Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yumuşama sinyalleri gelmeye devam ediyor.

Daha önce “Arap dünyası Ankara tarafından yönetilmeyecektir." açıklaması yaparak küstah bir çıkışa imza atan BAE’nin Cumhurbaşkanı Danışmanı Enver Gargaş, bu kez Türkiye ile aralarında olumlu bir tavır olduğunu söyledi.

Arap dünyasının Türkiye’ye karşı harekete geçmesini istemişti

Gargaş, geçmişte Arap dünyasının Türkiye’ye karşı harekete geçmesini istemişti. Türkiye'nin Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymadığını iddia eden Gargaş ayrıca, Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan, Mısır ve Fransa ile birlikte Ankara’ya karşı pozisyon aldıklarını da itiraf etmişti. Enver Gargaş’ın “Türkiye sömürgeci hayallere sahip bir ülke. Arap Körfezi’ndeki Türk askeri varlığı bölgede kutuplaşmayı arttırmaktadır ve bölgedeki devletlerin egemenliğini, çıkarlarını ve halklarının faydalarını hesaba katmayan bir varlıktır. Bölgesel garnizonlara ve önceki yüzyıllara ait kolonyal ilişkileri yenide üretmeye ihtiyacımız yok.” şeklindeki küstah sözleri de arşivlerdeki yerini almıştı.