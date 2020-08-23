Birleşik Arap Emirlikleri İsrail’den "Light Blade" alacak

Terör devleti İsrail ile skandal anlaşma yapan Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni hamlesi ortaya çıktı.

Bir İsrail gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili çarpıcı bir bilgi duyurdu.

Gazeteden Cuma günü yapılan açıklamada, BAE'nin İsrail ordusu tarafından kullanılan ve İsrail şirketi "OptiDefense" tarafından yapılan "Light Blade" sistemini satın almakla ilgilendiği aktarıldı.

Savunma alanında güçsüz olan BAE, savunma yeteneklerini artırmak için Light Blade sistemini satın almayı düşünüyor.

Korkak İsrail’in gazetesi, Light Blade sisteminin Gazze tarafından gelebilecek saldırıya karşı sistemi kurmayı amaçladığını belirtti.

İsrailli partilere ulaştılar

Ayrıca gazete, BAE temsilcilerinin, operasyonel birim satın alma olasılığı ile ilgili olarak sistemin geliştirilmesinde rol oynayan İsrailli partilere ulaştığını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE arasında Amerikan himayesinde bir anlaşma yaptığını açıklamıştı.

Yapılan anlaşma Filistin davasına ihanet olarak eleştirildi.