Bütün göçmenleri kötüleyenleri susturacak örnek! Ebu Cehil de Efendimiz (SAV) de Mekkeli idi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ öncülüğünde başlatılan göçmen vatandaşlara yönelik kara propaganda hız kesmeden devam ediyor.

Irkçılıktan gözü kararan çevreler, münferit bazı çirkin olaylar üzerinden, bütün göçmen vatandaşları aynı çirkinlikle itham ediyor.

Bütün göçmenleri aynı kefeye koyanları susturacak örnek!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, TikTok adlı platformda kendini bilmez sosyal medya kullanıcılarının sapıklıkları üzerinden bütün göçmen vatandaşların genellenmesini eleştirdi.



Ebu Cehil ile Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) aynı milletten olduğunu hatırlatan Dr. Şenocak, şunları söyledi:

Ebu Cehil’in Mekkeli olmasından hareketle, millet kadrosunda Hz Muhammed (SAV) de olan Mekkelilere hakaret nasıl bir şenaatse; bir kaç Pakistanlının edepsizliğinden dolayı Kurtuluş Savaşında ineğini satıp, parasını Anadolu’ya gönderen bütün Pakistanlıları bir görmek aynı şenaattir.