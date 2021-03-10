8 Mart tarihi itibariyle liselerde birinci dönem sınavları yüz yüze olarak başladı. Bunun üzerine birçok öğrenci, birinci dönem sınavlarına ilişkin birçok soruyu gündeme getirdi. Özellikle liseye yeni başlayan öğrenciler, lise geçme notunun kaç olduğunu merak ediyor. Peki, Birinci dönem sınav notu kaç olmalı? Lise geçme notu kaçtır?

Birinci dönem sınav notu kaç olmalı? Lise geçme notu kaçtır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatında yer alan bilgiye göre, lise geçme notu şu şekilde belirlendi;

2013 yılında yenilenen mevzuata göre sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine girilir.

Puan değerleri ve dereceleri şu şekilde;

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 İyi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geçer

0-49,99 Geçmez

İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak şartıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekmektedir.