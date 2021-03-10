  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batı hayranı laikçi medyada neler oluyor! Batı dayatması özel günleri eleştirdiler

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz: Sorunun giderilmesi aylar sürebilir

Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Artık gerçeği gördüler

Erdoğan'dan dikkat çeken Sevr açıklaması Yırtıp atıyoruz

Türkiye'den IKBY'ye sert tepki: Açıklama bekliyoruz

Az önce duyurdu: Türkiye ile olan ilişkileri güçlendirmek istiyoruz

Kirli ittifakta pazarlık ve şantaj arka planda mı sürüyor? Dün ‘haddinizi aşmayın’ diyen Yeniçağ bugün halının altına süpürdü

İran’da beklenmedik gelişme! Halk isyanda, hükümete çağrı

İmamoğlu'na büyük şok! "Fazilet Durağı" yalanına sahte evrak soruşturması

Rozet taktığı belediye başkanının sözleri üzerine Erdoğan'dan jet talimat
Eğitim Birinci dönem sınav notu kaç olmalı? Lise geçme notu kaçtır?
Eğitim

Birinci dönem sınav notu kaç olmalı? Lise geçme notu kaçtır?

8 Mart tarihi itibariyle liselerde birinci dönem sınavları yüz yüze olarak başladı. Bunun üzerine birçok öğrenci, birinci dönem sınavlarına ilişkin birçok soruyu gündeme getirdi. Özellikle liseye yeni başlayan öğrenciler, lise geçme notunun kaç olduğunu merak ediyor. Peki, birinci dönem sınav notu kaç olmalı? Lise geçme notu kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 18:09:00 -
Birinci dönem sınav notu kaç olmalı? Lise geçme notu kaçtır?

8 Mart tarihi itibariyle liselerde birinci dönem sınavları yüz yüze olarak başladı. Bunun üzerine birçok öğrenci, birinci dönem sınavlarına ilişkin birçok soruyu gündeme getirdi. Özellikle liseye yeni başlayan öğrenciler, lise geçme notunun kaç olduğunu merak ediyor. Peki, Birinci dönem sınav notu kaç olmalı? Lise geçme notu kaçtır?

Birinci dönem sınav notu kaç olmalı? Lise geçme notu kaçtır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatında yer alan bilgiye göre, lise geçme notu şu şekilde belirlendi;

2013 yılında yenilenen mevzuata göre sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine girilir.

Puan değerleri ve dereceleri şu şekilde;

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 İyi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geçer

0-49,99 Geçmez

İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak şartıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan dikkat çeken Sevr açıklaması Yırtıp atıyoruz
Gündem

Erdoğan'dan dikkat çeken Sevr açıklaması Yırtıp atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de '100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Nasıl 100 yıl önce Sevr’i yırt..
Cihangir İslam'ın kardeşinden abisine ve CHP'ye sert sözler!
Siyaset

Cihangir İslam'ın kardeşinden abisine ve CHP'ye sert sözler!

CHP’ye katılan bağımsız milletvekili Cihangir İslam'ın kardeşi Cem Sahir İslam, abisini ve CHP’yi eleştiren bir yazı kaleme aldı...
Öldü denilip arama çalışmaları durdurulmuştu! 36 gün sonra bulundu
Dünya

Öldü denilip arama çalışmaları durdurulmuştu! 36 gün sonra bulundu

28 Ocak'tan bu yana Amazon ormanlarında kurtarılmayı bekleyen Antonio isimli pilotun yaşadıkları dünya gündemine oturdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay