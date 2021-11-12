Birilerinin ayılıp bayıldığı Almanya'da refah seviyesi düşüyor!

Ekonomi araştırma enstitüsü IW'nin yaptığı bir araştırmada, 2035 yılına kadar birçok çalışanın emekliye ayrılacağı ve yerlerine yeni istihdam sağlanamaması durumunda hissedilir bir refah kaybı olacağı belirtildi.

IW adına araştırmayı yöneten ekonomi uzmanı Michael Hüther, siyasetin bir an önce bu konuya el atması ve gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

Ülkedeki refah seviyesinin bozulmaması için birtakım öneriler de sunan IW uzmanlarına göre, daha fazla kreş ve okul açılması gerekiyor.

Böylelikle çocuklu ebeveynler, yarı zamanlı iş yerine tam gün işlerde çalışabilecek.

Ayrıca kalifiye göçmenlerin de emekliye ayrılacakların yerine istihdam edilebileceği öneriler arasında yer aldı.

IW uzmanlarının bir diğer önerisi ise tartışmalı konular arasında yer alıyor.

Araştırmada, emeklilik yaşının da yükseltilmesi öneriliyor. Hüther, “Politika eğer hiçbir adım atmazsa, refah seviyemiz 2035 yılına kadar 326 milyar euro azalacak!

Bu, her çalışan için yılda yaklaşık 4 bin euroluk matematiksel bir gelir kaybı anlamına gelir.

Şu andaki durumun devam etmesi hepimizin refahına mal olur ve siyasetin de çıkarına olamaz” dedi.

Kaynak: Hürriyet Avrupa