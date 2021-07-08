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Gündem Birileri mağdurlara baskı mı yaptı? Yeşim Meltem Şişli davasında pis kokular geliyor
Gündem

Birileri mağdurlara baskı mı yaptı? Yeşim Meltem Şişli davasında pis kokular geliyor

Başörtülü kadınlara hakaret eden CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 18 kadın şikayetinden vazgeçti. Bu durum "Birileri mağdurlara baskı mı yaptı?" sorusunu akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 13:28:00 -
Birileri mağdurlara baskı mı yaptı? Yeşim Meltem Şişli davasında pis kokular geliyor

İstanbulluları 'her şey çok güzel olacak' vaadiyle kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde İSMEK'te yönetici olan bazı başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli hakkında, ‘Hakaret' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İlknur Özdemir ile taraf avukatları katıldı.

19 müştekiden 18'i şikayetini geri çekti!

Bugün 4. duruşması görülen davada, 19 müştekiden 18'i, uzlaşma sağlanmış olması gerekçesiyle şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sundular.

Şikayetlerini geri çeken kadınlar şöyle; Fatma Sümeyra Saydan, Ayşe Akbulut, Reyhan Erdem, Mine Aydoğdu, Sennur Gülenbay, Fatma Çakır, Sevilay Coşkun, Yasemin Yılmaz, Yasemin Şahin, Zeynep Kalyoncu, Gizem Akdoğan, Melike Şahin, Nurçin Ayvaz Halıcı, Tuğba Boyacıoğlu, Ayşe Acar, Nazan Gökalp, Gül Bilge Poyraz ve Hayriye Esra Kul.

Mahkeme, sunulan dilekçeleri kabul ederek, 18 kadının, katılan sıfatının kaldırılmasına karar verdi. Böylece, davada tek müşteki İlknur Özdemir kaldı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Pis kokular geliyor!

Hakarete uğrayan 19 müştekiden 18'inin bir anda şikayetlerinden vazgeçmesi akıllara "Birileri mağdurlara baskı mı yaptı?" sorusunu akıllara getirdi.

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