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Ekonomi Birikimlere ‘Bol Kepçe’ kazanç
Ekonomi

Birikimlere ‘Bol Kepçe’ kazanç

Katılım bankası Türkiye Finans tarafından TL birikimlerini avantajlı kâr paylaşım oranlarıyla değerlendirmek isteyen yatırımcılara Bol Kepçe adlı bir hesap sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:56:00 -
Birikimlere ‘Bol Kepçe’ kazanç

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, TL’nin tercih edilebilir olmasına ve değer yitirmeden büyümesinin teşvik edilmesine önem verdiklerini belirtti. Özdeniz, ayrıca şunları ifade etti: ”Bol Kepçe’yle müşterilerimiz TL birikimlerini iki farklı yatırım aracında değerlendirerek yüksek kâr payı getirisinden faydalanma olanağına sahip oluyor. Avantajlı kâr paylaşım oranları sunan yeni hesapla müşterilerimizin tasarrufları değer kaybetmeden bol kepçe kazanıyor. Bol Kepçe’yi tercih eden ve bu sayede birikim tutarının bir kısmını katılma hesabında, diğer kısmını ise kira sertifikalarında değerlendiren müşterilerimiz 16 Ekim itibarıyla yüzde 11.69 kâr payı aldılar.”

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