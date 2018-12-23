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Biriken nafaka borçlarından dolayı defalarca hapse girdi! Yedi ay süren evliliği hayatını alt üst etti

Harun Güneş, 2005 yılında yaptığı yedi ay süren evliliğinden dolayı süresiz nafaka’ya mahkum edildi. Biriken nafaka borçlarını ödemekte zorlanan Güneş, 2010 yılından beri defalarca hapse girdi. İlk evliliğinden olan çocuğunu 9 yıldır göremediğini anlatan acılı baba hikayesini yeniakit.com.tr ile paylaştı.

23 Aralık 2018 Pazar 22:28
Biriken nafaka borçlarından dolayı defalarca hapse girdi! Yedi ay süren evliliği hayatını alt üst etti

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Harun Güneş’in 2015 yılında yaptığı ilk evliliği yedi ay sürdü. Eşi onu terk ederken hamileydi. Şimdi on bir yaşında olan bir erkek çocukları var. Çocuğunu iki yaşından beri görmüyor.

Harun Güneş biriken nafaka borçlarından dolayı da defalarca hapse girdi. Güneş yedi ay süren evliliğini ve içinde bulunduğu durumu şöyle anlattı:

2005 yılında evlendim. 7 ay evli kaldık. Babası ile giderek beni terk etti. 2007 yılında kendisine boşanma davası açtım. Boşanmamız 6 sene sürdü. 2010 yılında resmen boşandık. Eşim beni terk ederken hamileydi. Şu anda on bir yaşında olan bir erkek çocuğumuz var. Aylık dört yüz lira nafaka ödemem gerekiyor. Borcumu düzenli olarak ödeyemediğim için 2013 yılından beri defalarca hapse girdim. En son Ekim 2018'de tutuklandım. Aralık'ta serbest kaldım ama o sürede ödeyemediğim nafakalardan dolayı tekrar hakim karşısına çıktım. Şu anda evim kira. Yeni bir eşim ve iki çocuğum var. Bir taraftan da diğer tarafa aylık dört yüz lira nafaka ödemek zorundayım. İşsiz olduğum için yetişemiyorum. Günlük hamallık işleri falan çıkarsa çalışıyorum. Hapse girdiğimde de eşim beni çıkartabilmek için yakınlarından para buluyor. Ben hapse girdiğimde iki çocuğum ve eşim de perişan oluyor.

Çocuğumun resimleri ile hasret gideriyorum

Çocuğumu şu anda sokakta görsem tanımam. En son onu iki yaşındayken gördüm. Görmek istediğimde eski eşimin abileri tarafından tehdit ediliyorum. İcra yolu ile görmeyi düşünüyorum ama onun da altı yüz lira masrafı var. Ödeme gücüm olmadığımdan bunu da yapamıyorum. Şu anki evliliğimden biri kız diğeri erkek iki çocuğum daha var. Bunlar nasıl evlatlarımsa o da evladım. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Onun resimleri ile hasret gideriyorum.

Harun Güneş’in ikinci eşi Raziye Güneş, biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi. Anne Güneş de yaşadığı zorlukları Yeniakit.com.tr’ye anlattı.

O kadın da ben değil miyim?

Eşim sürekli hapse giriyor. İki çocuğumla birlikte dışarda ben mağdur oluyorum. Çocuklarımın da benimde psikolojimiz bozuldu. Beş yaşında çocuğum, 'Anne para biriktireyim de babam bir daha hapse girmesin' diyor. Beş yaşındaki çocuk bu durumda. Onlara iyi görünmek için ayakta durmaya çalışıyorum ama içim kan ağlıyor. Şimdi eşimin boşandığı kadın mağdur da ben değil miyim? Ben de kadınım. Benim mağduriyetimi kim giderecek?

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 22:28
  1. Ankara
  2. nafaka

YORUM YAZ

  • ZeynelZeynel14 dk önce
    Tüm siyasilere hakkım haram olsun..
  • Hasan y.Hasan y.15 dk önce
    Mahkeme önüne çıkarsan, erkek ne derse desin, kadının beyanı esastır ilkesi ile hareket ediliyor, yazık..
  • Ünal erisÜnal eris15 dk önce
    Bu yazanlar gibi bir sürü hikaye var ve baba lar zaten mağdur, aileleriyle onların yanında mağdur, hala bu yasaları destekliyor lar, bu yasaları destekleyip onaylayan kim varsa hepsinin Allah belasını bu şekilde versin , bu şekilde yuvaları değilsin ki yaptıklarını Azda olsa çeksinler.Dernekmis kadın hakkiymis bunların hepsi yuva yıkan, hayatları kaybedenler.
  • RahmiRahmi16 dk önce
    Kadını koruma yalanı altında çıkarılan bu yasa, kadını korumayadığı gibi, erkeğin de baba ve koca rolünü tamamen kadının iki dudağı arasına bırakıyor.
  • T. YılmazT. Yılmaz17 dk önce
    Boşanma aşamasına gelmeden önce çoğu erkek, yasa ile kendisine atılan kazığın farkına bile varamıyor. 6284 sayılı yasa, tamamen erkeği köleleştiriyor.
  • VedaaaaatVedaaaaat24 dk önce
    Aileden sorumlu devlet bakanı sema Maraşlı hanım efendi olmalı. Başka türlü kimse olayın farkında değil
  • Dayım_41Dayım_4125 dk önce
    Erkekler köle kadınlar tanrı... Yaşasın İstanbul sözleşmesi.
  • F. Atıl.67F. Atıl.6726 dk önce
    100 günlük icraat programında bu saçmalık duzeltilecekti ne oldu! Yalan oldu. Seçim önü derken yine seçim sonrası..
  • Caner ak...Caner ak...27 dk önce
    Hükümet sessiz sedasız yerel seçimlere hazırlanıyor, bu aşamada , zavallı hale gelen erkek toplumunu düşünecek değil ya, yeter ki feministler kızmasın.
  • Erol.Erol.28 dk önce
    Nereden bakarsan bak; 6284 sayılı kanun, mantık hatası, insanın sinir uçlarına dokunuyor.

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