Biriken nafaka borçlarından dolayı defalarca hapse girdi! Yedi ay süren evliliği hayatını alt üst etti

Taha Emre Özdemir Ankara

Harun Güneş’in 2015 yılında yaptığı ilk evliliği yedi ay sürdü. Eşi onu terk ederken hamileydi. Şimdi on bir yaşında olan bir erkek çocukları var. Çocuğunu iki yaşından beri görmüyor.

Harun Güneş biriken nafaka borçlarından dolayı da defalarca hapse girdi. Güneş yedi ay süren evliliğini ve içinde bulunduğu durumu şöyle anlattı:

2005 yılında evlendim. 7 ay evli kaldık. Babası ile giderek beni terk etti. 2007 yılında kendisine boşanma davası açtım. Boşanmamız 6 sene sürdü. 2010 yılında resmen boşandık. Eşim beni terk ederken hamileydi. Şu anda on bir yaşında olan bir erkek çocuğumuz var. Aylık dört yüz lira nafaka ödemem gerekiyor. Borcumu düzenli olarak ödeyemediğim için 2013 yılından beri defalarca hapse girdim. En son Ekim 2018'de tutuklandım. Aralık'ta serbest kaldım ama o sürede ödeyemediğim nafakalardan dolayı tekrar hakim karşısına çıktım. Şu anda evim kira. Yeni bir eşim ve iki çocuğum var. Bir taraftan da diğer tarafa aylık dört yüz lira nafaka ödemek zorundayım. İşsiz olduğum için yetişemiyorum. Günlük hamallık işleri falan çıkarsa çalışıyorum. Hapse girdiğimde de eşim beni çıkartabilmek için yakınlarından para buluyor. Ben hapse girdiğimde iki çocuğum ve eşim de perişan oluyor.

Çocuğumun resimleri ile hasret gideriyorum

Çocuğumu şu anda sokakta görsem tanımam. En son onu iki yaşındayken gördüm. Görmek istediğimde eski eşimin abileri tarafından tehdit ediliyorum. İcra yolu ile görmeyi düşünüyorum ama onun da altı yüz lira masrafı var. Ödeme gücüm olmadığımdan bunu da yapamıyorum. Şu anki evliliğimden biri kız diğeri erkek iki çocuğum daha var. Bunlar nasıl evlatlarımsa o da evladım. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Onun resimleri ile hasret gideriyorum.

Harun Güneş’in ikinci eşi Raziye Güneş, biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi. Anne Güneş de yaşadığı zorlukları Yeniakit.com.tr’ye anlattı.

O kadın da ben değil miyim?

Eşim sürekli hapse giriyor. İki çocuğumla birlikte dışarda ben mağdur oluyorum. Çocuklarımın da benimde psikolojimiz bozuldu. Beş yaşında çocuğum, 'Anne para biriktireyim de babam bir daha hapse girmesin' diyor. Beş yaşındaki çocuk bu durumda. Onlara iyi görünmek için ayakta durmaya çalışıyorum ama içim kan ağlıyor. Şimdi eşimin boşandığı kadın mağdur da ben değil miyim? Ben de kadınım. Benim mağduriyetimi kim giderecek?