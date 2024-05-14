Biri şatafat mı dedi? CHP'de biletler business, konaklama beş yıldız!

Hem AK Parti hem de CHP’li belediyelere ‘Şatafattan kaçının’ açıklaması gelse de itibardan ödün vermeyen yerel yöneticilerin buna pek aldırış etmediği görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, önemli gün etkinliklerine davetli bazı isimleri Business Class uçak biletleriyle kentte ağırlayıp, beş yıldızlı otellerde konaklatacak. Şartnamede İzmir’den kıtalararası uçacak üç kişinin gidiş-dönüş biletinin de Business Class olacağına yer verildi.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Bir taraftan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, diğer taraftan ise Hazine ve Maliye Bakanı tasarruf tedbirleri kapsamında ‘Şatafattan kaçının. Gereksiz harcamalar yapmayın’ çağrısı yaptı. Belediyeler her ne kadar borç içerisinde yüzseler de itibardan ödün vermeye pek de niyetleri yok.

KITALARARASI UÇUŞLAR BİLE BUSİNESS CLASS

İzmir Büyükşehir Belediyesi iki ay içerisinde 57 milyonluk ‘Önemli gün organizasyonları’ adı altında etkinlik ihaleleri yaptı. Değişik firmaların kazandığı ihalelerde, bazı konular VIP hizmet sunulacak. Etkinlik kapsamında yurt içinden İzmir’e gelecek 85 kişinin gidiş-dönüş uçak biletlerinin Business Class olmasına karar verildi. Türkiye dışına uçacak beş kişi ile kıtalararası uçacak 3 kişinin gidiş-dönüş biletleri Business Class olacak.