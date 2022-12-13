Biri bu ahlaksızlığa dur desin! Yetti artık...

Fox TV'nin rezalet dizisi Yasak Elma'da yine büyük bir edepsizliğe imza atıldı.. Bu iğrenç sahneler sonrası, RTÜK'ün ne yapacağı ise büyük merak konusu... İlişkiler yumağına dönen ve rezilliklerin bitmediği dizide bir skandal daha yaşandı.

Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma son bölümde yine bomba olaylar yaşandı. Dizide Kumru'nun aşkı doktor Selim'in zaman zaman Kumru'nun annesi Handan ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Yasak Elma'daki bu sahneler izleyicilerden tepki çekti.

Yasak Elma’nın son bölümünde şoke eden bir gelişme yaşandı. Yasak Elma'daki son sahneler sosyal medyada da tepki çekti.

Kumru’nun (Biran Damla Yılmaz) uğruna çiçekçide çalıştığı büyük aşkı doktor Selim Avcıoğlu (Emre Kızılırmak) ve annesi Handan’ın zaman zaman buluşup tek gecelik ilişkiler yaşadığı gizli sevgilisi çıktı.

Yasak Elma'daki bu sahneler sosyal medyada da gündem oldu. Dizinin izleyicisi bu sahneleri eleştirerek "Böyle mide bulandırıcı bir sahneye gerek var mıydı?" yorumlarında bulundu.

Böylesi rezil bir dizi sonrası RTÜK'ün ne yapacağı ise kamuoyunda merakla bekleniyor.