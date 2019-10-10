Birgün'den sonra Diken'in müdürü de gözaltına alındı BirGün gazetesinin internet sitesi sorumlusu Hakan Demir'den sonra Diken'in sorumlu yazıişleri müdürü Fatih Gökhan Diler de gözaltına alındı.

Diken’in Şişli’deki ofisine bugün öğle saatlerinde gelen polis, savcılığın talimatını sorumlu yazıişleri müdürü Fatih Gökhan Diler'e iletti. Diler, daha sonra poliz nezaretinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü. Diler’in gözaltına alınma gerekçesi açıklanmadı. BirGün gazetesinin internet sitesinin yöneticisi Hakan Demir de dün gece saatlerinde evine giden polislerce gözaltına alınmıştı.

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