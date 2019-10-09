Birgün'den skandal operasyon haberi!
PKK paçavrası BirGün Gazetesi, sosyal medya hesabından sivil halkın vurulduğu yalanını servis ederek büyük bir skandala imza attı.09 Ekim 2019 Çarşamba 18:51
Barış Pınarı Harekatı resmen başladı. Operasyonun başlamasının ardından BirGün Gazetesi'nden bir haber geldi. BirGün sosyal medya hesabından sivil halkın vurulduğu yalanını servis etti.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon başlatması sonrasına terör örgütünün yalanları, BirGün gazetesi üzerinden servis edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'ye yönelik büyük bir operasyon başlattı.
Siviller vuruluyor yalanını servis etti
Operasyonun ardından YPG'li teröristler, "siviller vuruluyor" yalanını ortaya attı. Türkiye'nin operasyonunu karalamak isteyen BirGün gazetesi, terör sözcülüğüne soyunarak bu yalanları okuyucularına servis etti.
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