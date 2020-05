Birevim'den Dünya Çiftçiler Günü'nde “Çiftçi Destek Paketi”

İSTANBUL (AA) - Birevim, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında “Çiftçi Destek Paketi”ni hizmete sundu.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, yeni paketle, stratejik öneme sahip tarım sektöründe faaliyet gösteren ve “Çiftçi Kayıt Sistemi”nde kayıtlı olan ya da “Tarımsal İşletme Belgesi ” ile tarımsal faaliyetler ile uğraştığını belgeleyen çiftçi tasarruf sahiplerine; tüm tasarruf programlarında indirimli çalışma bedeli üzerinden ekstra yüzde 10 çalışma bedeli indirimi sunulacak.

Paket, tarımsal işletme giderleri ve ekipmanı için gerekli olan finansman ihtiyacının karşılanmasında düşük maliyetli yeni bir çözüm olarak dikkati çekiyor.



Açıklamada görüşlerine er verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, pandemi döneminde, tarım ve gıda konusunda tüm insanlığı çok ciddi tehlikelerin beklediği vurgulayarak, "Bu gerçek herkes ve her çevre tarafından kabul ediliyor. Burada sorun tespit eksikliği değil; her sektörün, her kurumun üzerine düşeni yapıp yapmayacağı gerçeğidir. İşte Birevim olarak bu sorumluluğu alıyor ve sektörümüzde bir ilki gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin, “Birlikte Tasarruf Finans” yöntemiyle, düşük maliyetli finans kaynaklarına ulaşmaları konusunda vesile olmanın Birevim'in varlık nedenlerimizden biri olduğunu belirten Çiftçi, "Çiftçilerimiz ülkemizin ve insanlığın sağlığının en önemli aktörleridir ve onların biraz da olsa nefes almaları gerekiyor. Çiftçilerimizin tek yapmaları gereken, “ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Kaydı” veya “Tarımsal İşletme Belgesi” belgelerinden birini ibraz etmeleri. Çorbada tuzumuzun olması bizi heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.