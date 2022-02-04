Birevim mobil uygulama ile sektörde bir ilke imza attı

Birevim, yenilediği “Birevim Mobil” ile uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle şubeye gitmeye gerek kalmadan, dijital olarak sözleşme, tasarruf planı oluşturma, tasarruf planı hesaplama gibi özellikleri bir arada sunan sektörün ilk dijital uygulamasını müşterilerinin beğenisine sundu. Mevcut ürünlere güncel ve hızlı ulaşma imkânı sağlayan, sektörün ilk ve tek uygulaması Birevim Mobil, teması sıfıra indirerek tasarruf sahiplerine diledikleri yerde ve zamanda, tasarruf finansmanı ürünlerinden yararlanma imkânı veriyor. 7/24 mobil cihazlar üzerinden tasarruf yapılabilmesi için yenilenen uygulama, uzaktan müşteri olma, yeni tasarruf planı açma, tasarruf planı hesaplama, tasarruf taksitlerini ödeme, referans verebilme, sıra tespitlerini canlı izleme gibi pek çok işlemi yapma fırsatı sunuyor.

Yeniliklere devam

Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, Birevim Mobil ile şubelerde sundukları hizmetin neredeyse tamamını yenilediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Gelişen teknolojiyle birlikte mobil uygulama kullanım oranında yaşanan artış dijitalleşmeyi de beraberinde getiriyor. Birevim’in sürekli gelişen ve çağa ayak uydurarak daha iyi hizmet verme arzusunun bir örneği olan Birevim Mobil uygulamamız ile yenilenmeye devam ediyoruz. İhtiyaç ve taleplere paralel olarak yenilikçi yaklaşımımızla teknoloji yatırımlarımıza ve sektördeki ilkleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”