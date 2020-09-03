Birecik Baraj Gölü'nde 34 tekne turizme hizmet edecek

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik Baraj Gölü sayesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkarak sahil kentlerini andıran Birecik ve Halfeti ilçelerinde yerli ve yabancı turistlere hizmet edecek 34 gezinti teknesini 10 yıllığına kiraladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açık teklif usulüyle Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda yapılan ihaleye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı başkanlık yaptı.

İhaleyle 34 gezinti teknesini 10 yıllığına kiralayan belediye, Birecik Baraj Gölü sayesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkarak sahil kentlerini andıran Birecik ve Halfeti ilçelerinde yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan tekneler sayesinde Birecik ve Halfeti ilçelerini ziyaret eden turistlere kanun ve yönetmeliklere uygun güvenli tekne turları yaptırılması amaçlanıyor.

Turizm sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Birecik ve Halfeti'de özellikle tekne turları sayesinde konuklara bölgenin birçok önemli tarihi ve turistik mekanın gösterilmesi sağlanacak.

Özellikle Halfeti'ye gelen ziyaretçiler, sular altında kalan ve "batık kent" olarak nitelendirilen Savaşan Köyü, Rum Kale, Kralın Kızı Mağaraları ve yine su altında kalan Ulu Cami'yi gezme şansı bulacak.



