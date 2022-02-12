Birebir aynı suikast! Halil Falyalı cinayeti akıllara o ismi getirdi

KKTC'de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı ve şoförünün karanlık bir saldırıda öldürülmesinin yankıları sürerken, saldırının tarzı yine 'Kumarhaneciler kralı' ismiyle bilinen Ömer Lütfü Topal'ın 1997'de evine yaklaştığı sırada kaleşnikofla taranmasıyla birebir benzerlik gösterdi. Neredeyse kopya cinayet olan saldırıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in, cinayet güzergahında bulunan ve Ömer Tunç isimli şüphelinin kullanımındaki aracı kiralayan isim olduğu saptandı.

Söylemez'in cinayetten 9 saat sonra gece 04.00 uçağıyla İstanbul'a dönmesi de "Söylemez kardeşler" üzerindeki şüpheyi artırdı. KKTC'de ve Türkiye'de soruşturma iki yönlü sürdürülürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Falyalı cinayetiyle ilgili re'sen soruşturma başlattı.

KKTC dışında da otel, casino, sanal bahis faaliyeti yürüten Halil Falyalı (53) Girne'deki otelinden eşi Özge Falyalı ve üç çocuğuyla evine doğru giderken Çatalköy bölgesinde, yolunu kesen bir otomobilden inen saldırganların gerçekleştirdiği suikastta şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürüldü.

Kaleşnikof silahlarla yaylım ateşine tutulan Falyalı'ya 16 mermi isabet etti. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı aracın sahte plaka olduğu belirlendi.

Cinayetin aydınlatılması için KKTC emniyet birimlerinin çalışması sürerken, Türkiye'den güvenlik güçleri de operasyona önemli destek veriyor. Karanlık bir bölgede saldırıya uğrayan Falyalı'nın öldürüldüğü bölgede 4 ayrı güvenlik kamerası bulunduğu, bunlardan 3'ünün çalışmadığı belirlendi.

KKTC polisinin yürüttüğü soruşturmada, cinayet güzergahında bulunan bir otomobil tespit edilmiş ve Ömer Tunç gözaltına alınmıştı. SABAH'ın ulaştığı bilgelere göre, Ömer Tunç'un kullandığı kiralık aracın İstanbul'da gözaltına alınan "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen çete lideri Mustafa Söylemez tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Mustafa Söylemez'in ayrıca 19.00 sıralarında işlenen cinayetten 9 saat sonra gece 04.00'de Lefkoşa Ercan Havalimanından İstanbul'a uçakla döndüğü belirlendi.

Falyalı-Söylemez arasındaki telefon trafiği de cinayette Söylemez kardeşler parmağının ihtimalini güçlendirdi. Cinayetle ilgili İstanbul'da Mustafa Söylemez ile birlikte gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturmanın yürütülmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Türkiye'de gözaltına alınan isimlerin KKTC'ye teslim edilmeden gelen bilgiler doğrultusunda soruşturmasının Türkiye'de yapılacağı öğrenildi.

Otel, casino, sahal bahis gibi karanlık birçok faaliyeti bulunan Halil Falyalı'nın öldürülmesi akıllara Kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal cinayetini getirdi.28 Temmuz 1996 gecesi Halil Falyalı gibi tam da evine ulaşmak üzereyken Kalaşnikoflu iki kişi tarafından çapraz ateşe tutulan Ömer Lütfü Topal cinayetiyle Falyalı cinayeti arasındaki benzerlik neredeyse cinayetlerin birebir kopya yöntemle işlendiğini gösterdi.

Ömer Lütfi Topal cinayetinden saldırganlar kullandıkları Kalaşnikofları olay yerinde bırakarak kaçtı. Ancak Halil Falyalı cinayetinde polis 50'den fazla boş kovan buldu.

Kaynak: Sabah