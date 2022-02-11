Birçok ülke art arda COVID-19 kısıtlamalarını kaldırıyor! İşte o ülkeler

Avrupa ülkelerinin büyük bölümü, COVID-19 vaka sayıları artmaya devam etse de yüksek aşılama oranları ve hafif semptomlara sahip Omicron'un baskın varyant olması dolayısıyla salgın tedbirlerini gevşetmeye başladı.

Omicron'la büyük sınav veren Danimarka, normal hayata dönüşte Avrupa'ya öncülük edip 1 Şubat itibarıyla COVID-19'u sosyal açıdan "kritik hastalık" kategorisinden çıkarıp tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi.

İsveç Halk Sağlığı Ajansı da COVID-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırdı, COVID-19 testlerini de sonlandırdı.

Norveç hükümeti, COVID-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 17 Şubat itibarıyla kaldırma kararı verdiğini duyurdu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede COVID-19'a yönelik kısıtlamaların 14 Şubat'ta gevşetileceğini, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını bildirdi.

İngiltere, tüm kısıtlamaları kaldırmayı planlıyor

İngiltere’de enfeksiyon durumunda izolasyon dahil kalan tüm COVID-19 kısıtlamalarının bu ay sona erdirilmesi öngörülüyor.

Daha önce kısıtlamaların 27 Mart’ta yürürlükten kaldırılacağı duyurulmuştu.

Ülkede COVID-19 vakaları, 4 Ocak’ta zirveyi görmesinin ardından düşüşe geçti.

İngiltere Sağlık Bakanlığınca geçen ay yapılan açıklamada, Omicron varyantıyla mücadele kapsamında 8 Aralık 2021'de uygulamaya konulan "Plan B" önlemlerine "aşılama programının büyük başarısı" sayesinde son verildiği belirtilmişti.

Buna göre, aşı pasaportu olarak bilinen COVID-19 durumunu gösteren belgelerin zorunlu kullanımı sona ermişti.

İtalya, açık havada maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor

Yılbaşı döneminde hem COVID-19’un Omicron varyantı hem de tatil dönemi olması nedeniyle salgın tedbirlerini sıkılaştıran İtalya, farklı alanlarda önlemleri gevşetmeye başladı.

İtalya Sağlık Bakanlığı son olarak 11 Şubat'tan itibaren ülke genelinde açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılmasına karar verdi.

Hükümet de ay başında aldığı kararla 7 Şubat’tan itibaren 3. doz COVID-19 aşısını olanlar veya en az 2 doz aşı üstüne COVID-19 geçirip iyileşenler, salgında riskli bölgeler de dahil olmak üzere her türlü kısıtlamadan muaf tutulmaya başlandı.

Ülke içinde seyahat etmekten dışarıda yemek yemeye ve diğer sosyal faaliyetlerde şart koşulan "Yeşil Geçiş" sertifikası, 3. doz COVID-19 aşısı olanlar veya en az 2 doz aşı olup, COVID-19 geçirip iyileşenler için süresiz hale getirildi.

İspanya, önlemleri gevşetti

İspanya, COVID-19 salgınında son iki haftadır vaka sayılarında görülen düşüşle önlemleri gevşetti.

Hükümet, 24 Aralık 2021'den bu yana uygulanan açık alanda maske kullanma zorunluluğunu, dün itibarıyla sonlandırdı.

Ayrıca salgının başından bu yana ilk defa öğrencilerin okul bahçesinde maskesiz dolaşmalarına izin verildi.

Diğer yandan ülkedeki 17 özerk yönetime göre farklılık gösteren bazı kısıtlamalar da yavaş yavaş kaldırılıyor.

Konser salonu, müze, sinema, tiyatro ve bar ile restoranlarda kapalı alanlardaki kapasite sınırlamaları ve COVID-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu büyük oranda sona ererken bu önlemleri uygulayan bölgelerde kurallar gevşetildi.

Avusturya'da şubat süresince uygulanan bazı önlemler kademeli kaldırılacak.

Buna göre, 12 Şubat'tan itibaren mağaza ve alışveriş yerlerinin yanı sıra kişisel bakım merkezlerine girişlerde aranan aşı ve hastalığı geçirmiş olma koşulu aranmayacak. 19 Şubat'tan itibaren restoran ve kafelere aşı yaptırmamışlar da negatif sonuçlu testle giriş yapabilecek.

İlkokullarda uygulanan maske zorunluluğunu 14 Şubat'ta sonlandırma kararı alan hükümet, mart itibarıyla eğitim sisteminin tamamında maske zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor.

Avrupa'da aşı zorunluluğunun yürürlüğe girdiği ilk ülke olan Avusturya'da kapalı ve açık alanlarda yapılan etkinliklere katılan kişi sayısında da artışa gidildi.

Çekya'da da 1 Mart'tan itibaren maske zorunluluğu hariç tedbirlerin büyük çoğunluğunun kaldırılması kararlaştırıldı.

Buna göre, büyük etkinliklerde katılımcı sayısı sınırlamasına son verilirken 10 Şubat Perşembe'den itibaren restoran ve kafeler başta olmak üzere kültürel etkinliklerin yapıldığı kapalı alanlara girişlerde aşı ya da hastalığı geçirmiş olma şartı aranmayacak.

İsviçre’de toplu mekanlarda maske zorunluluğu

Günlük vaka sayılarının 20 binlerde ilerlediği İsviçre’de hükümet, 3 Şubat’ta evden çalışma zorunluluğunu kaldırmanın ardından yeni hafiflemelere gitmeyi planlıyor.

Hükümet, COVID-19 hastalarıyla temas halinde olanlara ev karantinası zorunluluğunun bitirilmesi teklifi üzerinde çalışıyor.

Danışma sürecinde olan teklif için son karar, 16 Şubat’ta alınacak. Teklif kabul edilirse, COVID-19 hastalarıyla temaslıların ev karantinasına girme zorunluluğu kaldırılırken testi pozitif çıkanların karantina zorunluluğu sürecek.

Aynı tarihte İsviçre hükümeti, COVID-19 Özel Durum Kararları kapsamındaki diğer yasakları kaldırmak için de son kararı verecek.

Bu kapsamda restoranlar ile toplu etkinliklerde COVID-19 aşı sertifikası, toplu taşıma araçları ve marketlerde maske zorunluluğu gibi kurallar, salgının risk durumuna göre tek seferde veya kademeli olarak hafifletilecek.